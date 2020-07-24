Электроэнергия сопровождает нас повсюду. Электричество помогает нам в быту и на работе. С его помощью работают техника, оборудование, транспорт — практически все, что нас окружает в повседневной жизни. Пока оно у нас есть, мы не замечаем, насколько в нем нуждаемся… И вспоминаем о важности электричества, только когда его теряем.

В далекие годы энергию измеряли в лошадиных силах. В настоящее время измерение потребляемой мощности ведется в ваттах. 1 кВт = 1,3596 лошадиной силы. Одна лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть как мощность, которая требуется, чтобы равномерно вертикально поднимать груз массой в 75 кг со скоростью 1 метр в секунду.

Советский человек в 1987 году в месяц потреблял около 21 кВт•ч. В целом потребление населения составляло всего 3,5% от произведенной электроэнергии в стране. Оно было настолько маленьким, что до 2005 года потребление населения не выделяли отдельной строкой, а включали в графу потерь в электросетях*.

Сегодня электроэнергии потребляют на порядок больше, и с каждым годом потребление только растет.

* По данным, приведенным в статье «Уровень потребления электричества в 1987 и 2017 годах» .

Сегодня у нас в доме много приборов и гаджетов, которые питаются электричеством. И стоит все это в месяц не дороже нескольких чашек кофе, приобретаемых в любимой кофейне.

Воспринимая свет как само собой разумеющееся, стать должником очень легко. Можно забыть заплатить за него один месяц, другой, третий — и накопить уже серьезный долг. А далее — штрафы, арестованные счета, испорченная кредитная история, невозможность отдыхать за границей, лишение водительских прав и другие неприятные санкции, применяемые к должникам.

Быть должником вдвойне невыгодно. Помимо оплаты долга за электроэнергию, придется возместить и судебные издержки. Советуем также помнить, что снятие ограничений — совсем не быстрая процедура, и ваши планы могут быть испорчены на долгий срок.

Сегодня в сложившейся непростой ситуации коронавирусной эпидемии компания «Новосибирскэнергосбыт» не производит начисление пени и отключение электроэнергии. Однако после снятия моратория может оказаться, что неоплаченные суммы окажутся неподъемными для семейного бюджета и станут серьезной проблемой для клиента.

Возьмите за привычку оплачивать электроэнергию сразу, когда передаете показания счетчика в период с 23 по 26 число. Для передачи показаний и оплаты электроэнергии лучше всего использовать онлайн-сервисы компании «Новосибирскэнергосбыт»: мобильное приложение «Платосфера», личный кабинет, сайт новосибирскэнергосбыт.рф. Через эти сервисы оплата осуществляется без комиссии, а данные о показаниях прибора учета моментально поступают в компанию.

Чтобы в повседневных заботах не забывать о своевременной оплате, можно подключить услугу «Автоплатеж» в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф. В удобный для вас день оплата будет производиться автоматически. Лимит списания суммы вы устанавливаете самостоятельно.

АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своим клиентам оплачивать счета вовремя во избежание неприятных последствий.

Реклама

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.