Электроэнергия сопровождает нас повсюду. Электричество помогает нам в быту и на работе. С его помощью работают техника, оборудование, транспорт — практически все, что нас окружает в повседневной жизни. Пока оно у нас есть, мы не замечаем, насколько в нем нуждаемся… И вспоминаем о важности электричества, только когда его теряем.
В далекие годы энергию измеряли в лошадиных силах. В настоящее время измерение потребляемой мощности ведется в ваттах. 1 кВт = 1,3596 лошадиной силы. Одна лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть как мощность, которая требуется, чтобы равномерно вертикально поднимать груз массой в 75 кг со скоростью 1 метр в секунду.
Советский человек в 1987 году в месяц потреблял около 21 кВт•ч. В целом потребление населения составляло всего 3,5% от произведенной электроэнергии в стране. Оно было настолько маленьким, что до 2005 года потребление населения не выделяли отдельной строкой, а включали в графу потерь в электросетях*.
Сегодня электроэнергии потребляют на порядок больше, и с каждым годом потребление только растет.
* По данным, приведенным в статье «Уровень потребления электричества в 1987 и 2017 годах» .
Сегодня у нас в доме много приборов и гаджетов, которые питаются электричеством. И стоит все это в месяц не дороже нескольких чашек кофе, приобретаемых в любимой кофейне.
Воспринимая свет как само собой разумеющееся, стать должником очень легко. Можно забыть заплатить за него один месяц, другой, третий — и накопить уже серьезный долг. А далее — штрафы, арестованные счета, испорченная кредитная история, невозможность отдыхать за границей, лишение водительских прав и другие неприятные санкции, применяемые к должникам.
Быть должником вдвойне невыгодно. Помимо оплаты долга за электроэнергию, придется возместить и судебные издержки. Советуем также помнить, что снятие ограничений — совсем не быстрая процедура, и ваши планы могут быть испорчены на долгий срок.
Сегодня в сложившейся непростой ситуации коронавирусной эпидемии компания «Новосибирскэнергосбыт» не производит начисление пени и отключение электроэнергии. Однако после снятия моратория может оказаться, что неоплаченные суммы окажутся неподъемными для семейного бюджета и станут серьезной проблемой для клиента.
Возьмите за привычку оплачивать электроэнергию сразу, когда передаете показания счетчика в период с 23 по 26 число. Для передачи показаний и оплаты электроэнергии лучше всего использовать онлайн-сервисы компании «Новосибирскэнергосбыт»: мобильное приложение «Платосфера», личный кабинет, сайт новосибирскэнергосбыт.рф. Через эти сервисы оплата осуществляется без комиссии, а данные о показаниях прибора учета моментально поступают в компанию.
Чтобы в повседневных заботах не забывать о своевременной оплате, можно подключить услугу «Автоплатеж» в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф. В удобный для вас день оплата будет производиться автоматически. Лимит списания суммы вы устанавливаете самостоятельно.
АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своим клиентам оплачивать счета вовремя во избежание неприятных последствий.
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