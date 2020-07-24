АО «Новосибирский механический завод «Искра» провело опытные испытания и демонстрационные взрывы новой продукции — детонирующего шнура высокой мощности ДШН-М-160.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «СПЕЦХИМИЯ» (входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех) — предприятие, занимающее ведущие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.

В рамках переговоров руководства АО «Новосибирский механический завод «Искра» с представителями ФБУ «Авиалесоохрана» в лесном массиве на территории полигона контрольно-испытательной станции завода были проведены испытания и демонстрационные взрывы детонирующего шнура высокой мощности ДШН-М-160. Речь шла об испытаниях нового вида продукции для тушения лесных пожаров, оценки эффективности ее применения при создании заградительных и опорных полос.

В настоящее время специалисты завода завершают разработку детонирующего шнура высокой мощности ДШН-М-160. Шнур предназначен для ведения взрывных работ на земной поверхности и в подземных выработках рудников и шахт, не опасных по газу или пыли, а также для прокладки минерализированных полос при тушении лесных пожаров.

Напомним, что на сегодня «Искра» выпускает следующие наименования детонирующих шнуров: детонирующие шнуры малой мощности ДШН-6 и ДШМ-Э, детонирующие шнуры средней мощности ДШН-8 и ДШН-10, детонирующие шнуры нормальной мощности ДШЭ-12, ДШ-В, ДШ-А и детонирующие шнуры усиленной мощности ДШН-40 и ДШН-80. Последняя разработка обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими видами детонирующих шнуров, выпускаемых предприятием.

В опытных испытаниях приняли участие заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов, исполнительный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев, главный инженер завода Сергей Поздняков, заместитель главного инженера по развитию средств инициирования Андрей Иванов, начальник отдела новых разработок Игорь Поникарев и др.

«Взрывы проведены методом прокладки заградительных и опорных полос. Прокладка полос осуществлена взрыванием отрезков детонирующего шнура длиной 10 метров. Отрезки располагались в одну линию или несколько линий совместно или параллельно друг другу на подстилке из сухой травы в лесном массиве. Инициирование шнура проводилось капсюлем — детонатором устройства Искра–Ш-100 без монтажного соединителя. Предметом исследований стали фиксирование случаев возгорания подстилки, произведение замеров ширины и глубины опорной полосы, определение средней ширины разброса и высоты выброса грунта по следам грунта на стволах стоящих деревьев», — отметил исполнительный директор завода Сергей Кондратьев.

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