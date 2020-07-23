22 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Дзержинском районе. Он проконтролировал работы на пяти объектах, где ведется благоустройство, в том числе на Гусинобродском шоссе, где ремонтируют въезд в город по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Напомним, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — это один из приоритетов, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем. БКАД — национальный проект, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год, главная задача которого — снижение перегрузки на дорогах федерального и регионального значения; количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и, соответственно, смертности на дорогах; увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%, а в крупнейших городских агломерациях — до 85%, и т. д. За прошедшие три года по проекту БКАД в Новосибирске была проведена реконструкция Красного проспекта, а с прошлого года проводится ремонт сразу трех выездов из города на улицах Кедровая, 2-я Станционная и Гусинобродском шоссе.

Мэр Анатолий Локоть оценил качество выполненных работ, а также обсудил с представителями подрядчика сроки их выполнения, чтобы быстрее закончить этап укладки верхнего слоя асфальта и снизить транспортное напряжение на рассматриваемом участке.

«Реконструкция Гусинобродского шоссе — очень важная задача. Это востребованное восточное направление из города в сторону Кузбасса, поэтому мы придаем большое значение этим работам. Реконструкция участка Гусинобродского шоссе была рассчитана на два года. В прошлом году здесь были проведены большие работы по выносу коммуникаций, а их здесь очень много. В этом году работы находятся в завершающей стадии. Дорожный участок был расширен с четырех до шести полос, что позволило увеличить пропускную способность выезда из города. На текущий момент проводится освещение, ведутся работы по укладке асфальта и обустройству тротуаров. Этот участок магистрали оборудуется по всем современным требованиям. Здесь складывается сложная дорожная ситуация, особенно в выходные дни, так как жители города едут на отдых, на дачи, а в воскресенье возвращаются обратно на рабочую неделю. Поэтому к первой декаде августа верхний слой асфальта должен быть уложен, а движение открыто полностью. Остальные работы будут выполнены к 1 сентября, в соответствии с договором», — рассказал мэр Анатолий Локоть после оценки выполненных работ.

Подробнее о том, какие работы были выполнены на участке Гусинобродского шоссе, рассказал главный инженер МКУ «Управление дорожного строительства» города Новосибирска Константин Климов.

По его словам, работы на восточном въезде в Новосибирск были разбиты на два года — с 2019-го по 2020-й. Общая длина участка составляет 1 км 75 м. В прошлом году были выполнены работы на сумму 96 млн рублей. Это вынос коммуникаций, электрокабеля и сетей связи, строительство ливневой канализации, а также устройство «дорожной одежды» на расширение магистрали. «В этом году была решена серьезная проблема с устройством коллектора, осложнялась она большим количеством коммуникаций, из-за чего увеличивались сроки работы. Но с этой проблемой мы справились. Еще одной особенностью этого объекта является наличие парапетного ограждения по всей проезжей части. Закончены работы по устройству наружного освещения. В настоящий момент устроена «дорожная одежда», уложены два нижних слоя асфальтобетонного покрытия. Также мы приступили к укладке верхнего слоя покрытия, впереди еще работы по устройству пешеходных тротуаров и благоустройству», — отметил Константин Климов. По его словам, работы по асфальтированию проводятся в ночное время, для того чтобы не мешать движению автомобильного транспорта.

Всего в Новосибирске 41 объект выполняется по проекту БКАД, из них 11 объектов с консолидированным бюджетом — федеральными, областными и муниципальными средствами. Это достаточно большие объекты, работы на них развернуты уже с апреля. Три объекта рассчитаны на два года — это ГБШ, и улицы 2-я Станционная и Кедровая. Сейчас они находятся на финальной стадии. В основном подрядчики вышли на верхнее покрытие либо уже заканчивают этот этап. Все три объекта будут сданы к 1 сентября. Также к этому времени завершится капитальный ремонт на улице Большевистская, на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей, только установка комплекса фото- и видеофиксации на последнем объекте планируется на следующий год.

«Мы можем с уверенностью сказать, что работы на всех объектах БКАД, которые запланированы на этот год, будут завершены осенью. Уже сейчас мы провели конкурсные процедуры для продления второго этапа реконструкции улицы Станционной, Гусинобродского шоссе и улицы Кедровая на следующий год. Подрядчики уже определены, и на данный момент идет процесс оформления договоров», — рассказал о ближайших планах начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

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