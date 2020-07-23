Компания МТС отметила рост популярности своего спутникового ТВ в Республике Алтай. Начиная с апреля, когда жители региона находились на самоизоляции, рост числа новых подключений составил 50% в сравнении с мартом 2020 года.

«Спутниковое телевидение МТС становится все более популярным не случайно, – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – Пользователи оценили наше конвергентное предложение: сейчас комплект спутникового ТВ МТС можно приобрести вместе с сим-картой с безлимитным мобильным интернет-тарифом. Услуги мобильной связи, ТВ и высокоскоростного доступа в интернет в одном пакете особенно актуальны для жителей тех территорий республики, где отсутствуют проводные провайдеры».

У жителей Горного Алтая интерес к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу. А этой весной он вырос по объективным причинам: повлияли карантинные меры, заставившие людей скучать в изоляции. В результате зрители охотно коротали время за просмотром спортивных, развлекательно-познавательных каналов, каналов о путешествиях и детских. Более ранее начало дачного сезона вследствие теплой погоды, также подстегнуло спрос – горно-алтайцы активно оборудовали дачи и загородные дома «тарелками» СТВ.

Особенно активно на самоизоляции к спутниковому телевидению МТС подключались жители Кош-Агачского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов Республики Алтай.

По итогам 2019 года, напомним, число подключений к СТВ в Горном Алтае увеличилось в 4,5 раза.

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