Деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»* была пресечена сотрудниками ФСБ Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной специальной операции, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли призывы к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов территориальной структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике.

При задержании обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы МТО «ИДУ», а также паспорта с ложными установочными данными, которые использовались для осуществления противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* организация запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году

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