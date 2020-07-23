Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал 23 июля на брифинге о текущей эпидемиологической обстановке в регионе.

«Мы уже третью неделю фиксируем определенные положительные тенденции по тяжести пациентов, которые поступают в стационары – это позволяет быстрее выписывать пациентов с выздоровлением, а также получать больше пространства для маневра в нашем коечном фонде, – сообщил Константин Хальзов. — Благодаря данной ситуации мы получили возможность практически всех «тяжелых» пациентов из районов области перевести в стационары города Новосибирска. Подчеркну, что мы не планируем открывать дополнительный коечный фонд. Также продолжает увеличиваться количество тестов, на сегодняшний день в среднем проводится около 4,5-5 тысяч исследований. В больницы региона продолжает поступать новое оборудование, на прошлой неделе пришло порядка 40 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время ожидается еще поставка большого количества оборудования, это абсолютно новые аппараты, новая партия».

Вместе с тем в Новосибирской области планируется продление режима повышенной готовности в связи с необходимостью закрепления положительных тенденций в борьбе с коронавирусом и сохранением контроля за теми, кто прибывает из-за рубежа, особенно из стран, где эпидситуация на данный момент остается неблагоприятной.

«Продолжают прибывать вывозные рейсы из-за рубежа, кроме того, планируется, что аэропорт Толмачево получит разрешение на обслуживание международных рейсов. Новосибирская область является центром деловой жизни, к нам активно приезжают из других регионов – все это требует строгого соблюдения необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях режима повышенной готовности», – отметил министр.

Напомним, в Новосибирской области выявили ещё 110 человек с COVID-19

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