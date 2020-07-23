Профессионалы новосибирских учреждений культуры все еще остаются без дела. В ожидании рабочего сентября они находят новое применение своим навыкам. Экскурсовод Краеведческого музея Юлия Морозова выпустила серию подкастов о природе Новосибирской области и ее обитателях. Коллеги поддержали идею и присоединились к проекту.

Мода на нечто среднее между радиопостановкой и дневниковой записью завоевывает мир. Доверительный рассказ удобно слушать в машине, возле плиты или во время тренировки в спортзале. По результатам исследования The Infinite Dial — 2020 в США, законодателе мод на новый вид распространения информации, за последний год аудитория подкастов выросла на 16% и превысила 100 млн человек (треть населения этой страны). В России пока все значительно скромнее: если верить комитету аудиорекламы IAB Russia, аудитория русскоязычных подкастов едва перевалила за 5 млн человек. Такой месячный результат все еще не гипнотизирует рекламодателей — объем затрат рекламодателей на интеграции в подкасты в России скромный и не превышает 76 млн рублей. Но он неизбежно вырастет по итогам ковидной весны и аномального лета.

Кто здесь?

Потребители рады любому новому варианту сервиса on-demand (по требованию). К тому же слушатели относят подкасты к медиа «интимной» коммуникации. Неформатные для «большого» радио бобы-диланы буквально «живут» со своим наболевшим в наших телефонах, быстро реагируют на наши запросы, к тому же отдают нам сокровенное совершенно бесплатно. И мы любим их уже за то, что они сделали себя сами, а не родились с безупречной дикцией и корпоративным вкусом.

В русскоязычном сегменте разговорные подкасты популярнее нарративных — в Штатах ровно наоборот. Данные «Яндекс.Музыки» доказывают, что наши люди слушают подкасты о технологиях и ИT, саморазвитии, кино, иностранных языках и лайфстайле. Все это добро в изобилии есть на площадках VK, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, iTunes, «Яндекс.Музыка» и Apple Podcasts — с преобладанием двух последних.

Аудитория подкастов, согласно исследованию Tiburon Research, у нас преимущественно состоит из молодежи с примесью женщин до 44 лет. Предсказуемо и тематическое разделение по гендерному признаку. Девушки ищут психологической поддержки («Чай с психологом», «Психология на «Дожде»), мужчины — повод обратить все в шутку («Тумач Подкаст», «15 сантиметров»). Стороны объединяются для изучения иностранных языков, наслаждения музыкой и политикой.

Не хватает узких и профессиональных тем. Образовательные курсы «узурпировал» великий Arzamas, а вот про науку и тем более краеведение авторских проектов все еще очень мало.

Песня о родинке

Выпускница биологического факультета педуниверситета Юлия Морозова до весны 2020 года проводила у себя в отделе природы до пяти экскурсий в день, а благодаря второму — художественно-графическому — образованию временами оформляла квесты и анонсы выставок. С апреля она на самоизоляции. Рисовала мамонтов, изображала археологические артефакты, записывала видеоэкскурсии, готовилась к встрече с гостями музея в офлайне. Музей открылся, а вот перспективы экскурсоводов по-прежнему туманны. Тогда она решила идти своим путем — написала сценарии, освоила свободный аудиоредактор Audacity и принялась создавать подкасты. К Юлии присоединились и другие «простаивающие» экскурсоводы музея — Ольга Сабитова, Александр Корчагин, Ирина Анцупова и Наталья Кабакович. Авторы сами фиксируют себя на диктофон, Морозова — монтирует.

Темы разные, стиль — авторский. От краткого, но цельного ответа на вопрос «Почему у сосны ветки только наверху?» до целого радиотеатра о гнусе и кровососущих в целом, от увековеченных в названиях улиц революционеров до изобилующей фактами лекции на тему «Изготовление одежды из рыбьей кожи».

Слушаешь, удивляешься и даже не замечаешь, что факты — как радиация — проникают в сознание, меняют представление о малой родине. Теперь разбуди среди ночи — вспомню, что «праздничные и особенно свадебные халаты шили из светлой кожи — для этого шкурки вымораживали и обрабатывали специальной глиной» или что «комары — основа природного равновесия».

Подкасты пока мало кто слышал. В фокус-группу счастливчиков попали и служители музея — тут мнения разделились, и журналисты, бизнесмены, писатели — культуртрегеры в восторге. «Очень зашли эти исторические мини-путешествия — мне кажется, что именно в такой форме и надо заниматься «ликбезом» по краеведению», — делится впечатлениями журналист Наталья Дмитриева. Владелец Friending group Александр Лазарев уверяет, что, слушая эти подкасты, получил целительный эффект: «Стало спокойно и умиротворенно, соблюден баланс познавательности и театральности». Член общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области Алексей Кудинов вкушал подкасты на природе вместе с сыном. Заключает: «Интересные темы, легкая форма подачи, слушается как живой рассказ, а не заранее написанный текст». А один из самых популярных сибирских писателей Геннадий Прашкевич резюмирует: «Интересно и просто слушать, но, что важнее, всегда можно вмешаться в эту радиопостановку, узнать и применить новое».

Подкасты вскоре будут доступны и широкой аудитории — либо как официальные музейные, либо как частный проект Морозовой и компании. Кроме того, экскурсовод Юлия Морозова планирует рассказать горожанам о флоре области и мира в еще более наглядном своем проекте — подарочных гербариях, выполненных в соответствии с огамическими знаками (у каждого лунного периода — свой) друидов.

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