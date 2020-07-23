Передал в облизбирком листы с подписями в поддержку списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания руководитель предвыборного штаба «Партии Роста» в Новосибирской области Эрнест Мингазов , сообщает пресс-служба партии.

«Конференция по выдвижению кандидатов прошла 29 июня, 7 июля мы подали документы в облизбирком, поэтому времени на сбор подписей было не так много, всего две недели. Но мы успели. Это говорит о том, что Партию Роста в регионе знают, нам верят. Нас поддержали не только в Новосибирске, но и в районах. Больше всего единомышленников оказалось в Черепановском и Кочковском районах, а так же в городе Искитим. Как итог, накануне мы сдали в избирательную комиссию Новосибирской области 11780 подписей», — отметил Эрнест Мингазов.

Кандидат от «Партии Роста» на выборах в Заксобрание области Наталия Кошелева сказала, что парию активно поддержали предприниматели.

«Собирая подписи в свою поддержку мы, как представители бизнеса, обещали своим избирателям бороться за права представителей малоформатной торговли, которых сегодня выгоняют на окраины Новосибирска, отстаивать мораторий на отмену Единого налога на вмененный доход, потому что если ЕНВД запретят, налоговая нагрузка на предприятия вырастет от трех до семи раз. Конечно, нам проще будет защищать права предпринимателей, а значит и тысяч трудоустроенных у них людей, если мы займем места в региональном парламенте. Люди это понимают, поэтому поддерживают нас», — подчеркнула Наталия Кошелева.

Возглавляет список «Партии Роста» на выборах в Заксобрание региона исполнительный директор Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. Второй кандидат — директор некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» Наталия Пятых. Замыкает тройку новосибирская спортсменка по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса, тренер СК «Обь» Татьяна Самкова.

Всего в регионе партия выдвинула более 80 кандидатов на выборы разного уровня.

Напомним, «Партия Роста» выступила за мораторий на отмену ЕНВД.

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