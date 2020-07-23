Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 23 июля в Красноярске провёл совещание, на котором рассматривались экологические происшествия в Норильском промышленном районе и меры по ликвидации их последствий, сообщил пресс-центр полпредства.

В мае этого года на территории ТЭЦ-3 ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за разгерметизации резервуара произошёл разлив более 20 тысяч кубометров дизтоплива. Был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это позволило оперативно организовать масштабную работу по локализации и сбору нефтепродуктов: к настоящему времени основной этап ликвидации последствий аварии завершен.

За прошедшее с момента катастрофы время произошло ещё несколько экологических инцидентов. По всем случаям правоохранители с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора ведут расследования, устанавливается степень виновности конкретных должностных лиц. Полпред заявил, что требуется пересмотр работы органов власти и надзорных органов по контролю за деятельностью предприятий в Арктике.

«Мы должны не бороться с последствиями аварий, а предотвращать их, не допуская нарушений требований экологической и промышленной безопасности организациями и должностными лицами», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Для восстановления арктической экосистемы нужны долгие годы, поэтому к решению задач сохранения природы при освоении территорий Крайнего Севера нужно подключать научное сообщество. Для этого нужно использовать наработки институтов СО РАН по арктической тематике, провести глубокий научный анализ экологических последствий хозяйственной деятельности с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить развитие производств, сохранив при этом уникальную и хрупкую природу Арктики.

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