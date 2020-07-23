Спикер новокузнецкого горсовета Олег Масюков объяснил своё желание покинуть пост в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщило ИА «КузПресс» со ссылкой на информацию, полученную от самого Масюкова.

Принять отставку председателя городского Совета депутатов может только сам горсовет при наличии кворума, который собрать летом в период отпусков непросто.

Отставку Масюкова связывают с майским конфликтом новокузнецкого спикера с отделом по профилактике коррупционных нарушений, по информации которого Масюков указал в декларации о доходах не всё свое имущество. Председатель новокузнецкого горсовета тогда подал в суд на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и администрацию правительства Кузбасса, но в июне от иска отказался.

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