На новосибирском заводе прошло собрание по вопросу обсуждения места установки будущей стелы.

23 июля заводчане высказали мнение о том, где в Новосибирске они видят памятный знак «Город трудовой доблести». Генеральный директор предприятия, член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Виктор Кушнир напомнил, что «Сибиар» в годы Великой Отечественной войны поставлял материалы для фронта.

«Наши рабочие в числе первых единогласно поддержали инициативу «Единой России» по присвоению Новосибирску почетного звания. Наш завод, как и Чкаловский, работал дни и ночи в годы войны, чтобы обеспечить фронт всем необходимым», – подчеркнул Виктор Кушнир.

Первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР, первый вице-спикер областного парламента Андрей Панферов отметил, что для стелы рассматривается несколько мест в Новосибирске. «Это въезд в Новосибирск, центральная площадь или знаковое здание нашего города. Пока место не выбрано. Как будет выглядеть стела, тоже еще неизвестно, но жители региона будут участвовать и в обсуждении ее проекта. В течение месяца мы выслушаем предложения от горожан и жителей области по этим вопросам. Нас интересует мнение каждого», – подчеркнул Андрей Панферов.

Президент подписал указ о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» 2 июля. Ранее эту инициативу «Единой России» поддержали около 560 тысяч жителей региона.

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