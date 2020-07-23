По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» завтра, 24 июля, в Новосибирске и по области ожидается сухая и тёплая погода. Воздух прогреется как минимум до +24°С. Но уже в субботу погода изменится.

В ночь с пятницы на субботу пройдет дождь, днём температура воздуха будет даже на два градуса выше, чем в пятницу — +26°С, но, по прогнозам метеорологов будет пасмурно. Ветер ожидается слабый, восточный, около 1 м/сек.

В воскресенье, 26 июля, дневная температура воздуха не изменится и столбик термометра поднимется до прежних +26°С, но возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3 м/сек.

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