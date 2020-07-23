Адвокат: Олег Яровой не признает вину

Стали известны подробности задержания бывшего председателя совета директоров новосибирской компании «Винап» Олега Ярового.

Как сообщил «Континенту Сибирь» представляющий интересы бизнесмена адвокат Павел Лузан, уголовное дело было возбуждено накануне задержания Олега Ярового, 8 июля, Следственным отделом УФСБ РФ по Новосибирской области и находится в их производстве. Как ранее писал «Континент Сибирь», дело возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, который утверждает, что Яровой с 2011 по 2015 годы под различными предлогами похитил у него 170 млн рублей. «Здесь нужно обратить внимание – странно, что Следственный отдел УФСБ занимается, по сути, спором двух физических лиц, хотя они и достаточно известны в регионе. Ни государственные, ни муниципальные, ни корпоративные деньги там не фигурируют. Этот вопрос мы обязательно зададим прокуратуре Новосибирской области – почему этим занимается ФСБ, а не полиция», — пояснил Павел Лузан.

По словам адвоката, сам Олег Яровой вину не признает. «По нашему мнению, это сведение личных счетов со стороны Верясова и возможная попытка уйти от его долгов Яровому. Из всех материалов нам были представлены только показания Верясова и его доверенных лиц, которые, якобы, передавали деньги», — сказал Павел Лузан. Он добавил, что инкриминируемые Олегу Яровому события датируются 2015-м годом. С того времени никаких претензий со стороны Верясова Яровому не поступало. Первое же заявление Верясова в правоохранительные органы датировано началом 2019 года. Стоит отметить, что на минувшей неделе Олегу Яровому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, до 8 сентября текущего года. Защита бизнесмена обжаловала это решение.

Напомним, что Олег Яровой в 2002 году возглавлял совет директоров ОАО «Винап». В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

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