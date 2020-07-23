По данным оперштаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19, в том числе у 513 детей. 6498 пациентов выздоровели, включая 108 за минувшие сутки.

Скончались еще пятеро пациентов: мужчина 71 года и четыре женщины: 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека. Сегодня в отделениях реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1775 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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