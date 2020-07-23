Первый этап реконструкции Гусинобродского шоссе подрядчик намерен сдать в эксплуатацию к 1 сентября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте БКАД и оценил качество работ, сообщает пресс-центр мэрии.

«Гусинобродское шоссе – это восточный выезд из города, в направлении Тогучина, Кузбасса, поэтому мы придаём большое значение реконструкции этого объекта. Трафик здесь очень высокий, особенно в выходные, когда люди едут на отдых, а потом возвращаются обратно в город. Поэтому я поставил задачу подрядчику закончить асфальтирование проезжей части в максимально короткие сроки. Мы договорились, что в первой декаде августа будет уложен верхний слой асфальта, а затем, до 1 сентября будет идти обустройство тротуаров и благоустройство прилегающей территории», – отметил Анатолий Локоть.

Первый этап реконструкции Гусинобродского шоссе — участок дороги протяжённостью 1 км 75 м от улицы Коминтерна до здания по адресу улица Дегтярева, 23. Он рассчитан на два года. Проектом предусматривается расширение проезжей части с 4 до 6 полос, установку ограждения по оси проезжей части, обустройство тротуаров и благоустройство.

В прошлом году здесь была проведена работа по выносу коммуникаций – водопровода, сетей связи, газоснабжения, канализации и электросетей, установлено освещение, подготовлена площадка для расширения проезжей части, обустроена ливневая канализация. В 2020 году выполнены работы по устройству дорожной одежды, уложены два нижних слоя асфальтобетона, идёт укладка верхнего слоя покрытия, обустраиваются тротуары и газоны. В следующем году начнется второй этап реконструкции ГБШ: будет отремонтирован участок протяженностью около трёх километров – от дома № 23 на улице Дегтярёва до городской черты. Уже проведены конкурсные процедуры и выбран подрядчик. Второй этап также рассчитан на два года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.