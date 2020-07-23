По данным управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, все заболевшие были участниками вечеринки, которая прошла в селе Черга Шебалинского района. На 22 июля COVID-19 был подтвержден у 65 человек, бывших на торжестве в сельском кафе.

«Деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в Санитарную службу уведомление о возобновлении деятельности, не разработан план мероприятий по обеспечению безопасных для здоровья потребителей условий работы. В результате в списке заболевших лица, осуществляющие деятельность в кафе, участники торжества, а также их родные и близкие, в числе которых дети и люди преклонного возраста», — говорится в сообщение ведомства.

В отношении владельцев кафе возбуждено административное производство, деятельность заведения временно приостановлена.

На 22 июля число инфицированных на 100 тысяч населения в Республике Алтай составляет 617 человек. В Алтайском крае этот же показатель равен 342, в Новосибирской области – 300, в Кемеровской области – 109.

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