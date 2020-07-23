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«Партия Роста» выступила за мораторий на отмену ЕНВД
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Политический вице-мэр Артем Скатов включился в борьбу за округ в Заельцовском районе Новосибирска
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Партия «Новые люди» сдала 50 тысяч подписей в облизбирком Новосибирска
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Андрей Травников: Новосибирск получит сто миллионов рублей на развитие общественного транспорта
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Новосибирские единороссы собирают предложения жителей о дополнениях в Трудовой кодекс РФ
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Андрей Травников рассказал о том, будут ли сняты оставшиеся ограничения по коронавирусу в Новосибирской области
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Губернатор Новосибирской области назначил Толоконского советником
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Томский политех планирует через год запустить с МКС первый в мире рой спутников
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Новосибирские единороссы просят подрядчиков устранить недочеты, обнаруженные через год после благоустройства дворов
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Медики Кузбасса получили 28 новых автомобилей скорой помощи
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Суд вынес приговор виновнику гибели новосибирского журналиста
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«Новосибирскэнергосбыт» намерен банкротить «МКС-Новосибирск»
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113 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки
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Новосибирская прокуратура оштрафовала АНО «Клиника НИИТО» за нарушение антикоррупционного законодательства
11:15
В обсуждении проекта ДК «Академия» примут участие жители Новосибирского Академгородка и архитекторы
Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
Академик, экс-председатель СО РАН
Коммерческий директор AT Consulting Восток
Директор PARUS medical resort & SPA
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