Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев передал в избирательную комиссию листы с подписями в поддержку списка кандидатов в депутаты Заксобрания Новосибирской области, сообщила пресс-служба партии.

«Мы собрали 50 тысяч подписей в Новосибирской области. Благодарю всех, кто нас поддержал. Это отличный результат, — считает Алексей Нечаев. — Он говорит о том, что в Новосибирске давно сформировался запрос на обновление власти».

Более 12 тысяч человек поставили свои подписи за выдвижение списка кандидатов от партии «Новые люди». Кроме того, кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, поддержали еще 32 тысячи жителей Новосибирской области. И ещё 6 тысяч подписей собрано за выдвижение кандидатов от партии в Совет депутатов Новосибирска. Самое большое число подписей – около 5 тысяч – было собрано в Ленинском районе Новосибирска. В общей сложности партия выдвинула в регионе более 70 кандидатов на выборах разного уровня. Среди них — директор бармолла «BlaBlaBar Новосибирск» Андрей Васин, бывший новосибирский франчайзи австрийской сети кофеен Coffeshop Company Дмитрий Сизых, маркетолог и телеведущая Светлана Гердюк-Шефер.

Напомним, сегодня листы с подписями избирателей сдали новосибирские «Зеленые».

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