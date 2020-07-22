Экс-губернатор Виктор Толоконский стал советником главы Новосибирской области Андрея Травникова на общественных началах.

По сведениям источников «Континента Сибирь» в структурах региональной власти, статус советника на общественных началах Виктор Толоконский получил с 14 июля.

«Континент Сибирь» ознакомился с копией проекта распоряжения о назначении экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского. Оговариваются и сроки исполнения им функций советника – «на период исполнения мной полномочий губернатора Новосибирской области».

На момент написания материала Виктор Толоконский не ответил на звонок корреспондента «Континента Сибирь».

По оценке собеседников «Континента Сибирь», близких к губернатору Новосибирской области, Андрей Травников чувствует себя уверенно в роли руководителя региона. Он готов активно объединять вокруг себя силы и опыт людей, настроенных на конструктивное сотрудничество, чем и вызвано назначение экс-губернатора.

Виктор Толоконский возглавлял Новосибирск с 1993 по 2000 годы. С 2000 по 2010 был губернатором Новосибирской области. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – с 2010 по 2014. С 2014 по 2017 возглавлял Красноярский край. В 2017-2018 гг – советник мэра Новосибирска. Осенью 2019 года стал советником президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.