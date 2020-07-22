Новосибирское отделение «Единой России» проверяет качество завершенных год назад работ по благоустройству дворов в рамках партпроекта «Городская среда».

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Козловский проинспектировал дворы в Ленинском районе Новосибирска между домами 11, 13 и 15 на улице Киевская. Здесь по программе благоустройства появились пешеходные дорожки, новые парковочные карманы, спортивная и детская площадки, а также лавки и урны.

«Так как благоустройство шло в рамках партийного проекта «Городская среда», то региональное отделение «Единой России» взяло на себя контроль за качеством проведенных работ. Это – систематическая работа, которая проводится на всех сданных объектах», – прокомментировал парламентарий.

По словам жителей домов, через год после благоустройства площадок во дворах появились дефекты. Подрядчик уже отремонтировал по гарантии резиновое покрытие, к 1 сентября обещал поменять лавочку и урны.

Дмитрий Козловский отметил, что во время объезда территорий он также собирает наказы от избирателей. Они уже попросили помочь с обустройством новой площадки для выгула собак. «Мы подыскали место, нашли средства. В следующем году будем заниматься этим объектом», – заверил депутат.

За прошлый год в программу партийного проекта по благоустройству попали 189 объектов в 57 муниципальных образованиях Новосибирской области.

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