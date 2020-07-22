В эксперименте под названием «Рой малых космических аппаратов (МКА)» примут участие исследователи Томского политехнического университа (ТПУ). Система управления роем спутников будет сосредоточена в студенческом центре управления полетами (ЦУП). Также в ТПУ будут печатать корпуса спутников формата CubeSat. Об этом сообщает пресс-центр университета.

«Космический эксперимент «Рой спутников» — это междисциплинарный проект, в котором участвуют крупные российские организации и вузы. Планируется, что на орбите будет около пяти аппаратов — рой или группировка. Основная цель проекта — проверить возможность автоматизированного взаимодействия космических объектов. Спутники должны будут по команде выполнять построение, двигаться по орбите, сохраняя строй, взаимодействуя с Землей и друг с другом, меняя и координируя на основании полученных данных свое положение», — рассказал ассистент отделения электронной инженерии ТПУ, один из операторов ЦУПа, Андрей Коломейцев.

В настоящее время ведутся переговоры с РКК «Энергия» о проведении эксперимента и решаются технические вопросы. ТПУ обладает техническими возможностями и опытом, чтобы обеспечить прием и обработку информации, а также управление группировкой спутников.

Предложение принять участие в проекте политехникам сделал советник генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, почетный профессор ТПУ Александр Чернявский. В этом проекте участвуют 15 организаций, каждая из которых выполняет свою роль в проекте в соответствии с компетенциями. Первый запуск запланирован в следующем году.

«В будущем движение в космосе станет намного более активным, и мультиагентное взаимодействие космических аппаратов приобретает важное значение. Тестировать технологии управления нужно уже сейчас, ведь недалек тот час, когда группировки космических аппаратов должны будут выдерживать единое построение. Так что это очень важный эксперимент», — добавил Андрей Коломейцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.