Новые машины скорой помощи, которые получила Кемеровская область, предназначены для перевозки тяжелобольных и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает телеграм-канал «Цивилев-Live».

Автомобили оснащены портативными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами, редукторами-ингаляторами и другим необходимым оборудованием. Они будут работать в 20 районах Кузбасса. В этом году ожидается поступление еще 15 таких машин.

«Новые автомобили — это весомая поддержка для системы здравоохранения Кузбасса. Они помогут быстрее доставлять пациентов в больницы, эффективно оказывать реанимационную помощь во время движения. Это спасенные жизни. А врачи скорой помощи смогут работать в комфортных условиях. За 2018-2019 годы в медицинские организации Кузбасса поставлены 50 машин скорой медицинской помощи. В этом году полностью обновили парк машин скорой помощи в Новокузнецке, город получил 39 новых автомобилей. В целом, в этом году автопарк скорой помощи в Кузбассе обновим на треть», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Напомним, Новосибирская область рамках борьбы с коронавирусной инфекцией также получила новые автомобили скорой помощи.

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