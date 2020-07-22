Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Никиты Лазькова, признанного виновным в гибели тележурналиста Антона Лучанского. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Вечером 30 марта 2020 года находившийся, как установил суд, в состоянии наркотического опъянения Лазьков, управлявший автомобилем МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200 CDI, сбил выходящего из трамвая известного новосибирского журналиста Антона Лучанского, позднее скончавшегося от полученных травм в больнице.

Обвиняемый свою вину признал и принёс извинения семье погибшего.

«Государственный обвинитель просил назначить Никите Лазькову наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, а также взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 4 млн рублей.

Суд приговорил Лазькова к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшей суд также взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Лазьков взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении прокуратуры.

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