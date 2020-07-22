«Новосибирскэнергосбыт» намерен банкротить «МКС-Новосибирск»

Поставщик электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт» готов предъявить банкротный иск одной из крупнейших управляющих компаний города, «МКС-Новосибирск», ранее выиграв в арбитраже миллионные иски к ней.

Сообщение «Новосибирскэнергосбыта» о намерении требовать признать компанию «МКС-Новосибирск» несостоятельной размещено на Федресурсе. Сумма задолженности в сообщении не указывается. В арбитражном суде Новосибирской области находится несколько исков «Новосибирскэнергосбыта» к «МКС-Новосибирск», часть которых уже удовлетворены. В частности, в июне суд удовлетворил два иска на суммы 1,2 млн рублей и 1,7 млн рублей. На решения ответчиком поданы апелляционные жалобы.

В управлении компании «МКС-Новосибирск» находится 659 многоквартирных домов в областном центре и Новосибирском районе, в ее структуру входят 12 ЖЭУ. Компанией управляет ЗАО «МКС» («Мой коммунальный стандарт»), которую ранее связывали с федеральной группой компаний «Мой коммунальный стандарт». Главным учредителем новосибирского ЗАО «МКС», в свою очередь, согласно ЕГРЮЛ, является «МКС-Новосибирск». В январе текущего года «МКС-Новосибирск» фактически получила контроль над крупной управляющей компании УК «Жилищные системы Красноярска»

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