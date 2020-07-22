По данным оперштаба на утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19, в том числе у 504 детей. 113 случаев было зафиксировано за последние сутки. 6390 пациентов выздоровели, включая 91 человека за сутки.

Скончались еще четверо пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, 60 лет и 93 года. Всего в регионе от коронавируса за весь период умерли 179 человек. В отделениях реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 014 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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