Прокуратура Центрального района Новосибирска проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в автономной некоммерческой организации (АНО) «Клиника НИИТО» и обнаружила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокурорская проверка установила, что в АНО «Клиника НИИТО» были приняты на работу два бывших федеральных государственных служащих. В сообщении прокуратуры говорится, что клиника направила уведомление о заключении трудового договора с одним бывшим сотрудником с нарушением установленного законом 10-дневного срока, а уведомление о заключении трудового договора с другим бывшим служащим не было направлено на предыдущее место его работы.

«В этой связи прокуратура возбудила в отношении АНО «Клиника НИИТО», а также директора организации и специалиста кадровой службы 3 административных дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Директору АНО «Клиника НИИТО» внесено представление.

«По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 140 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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