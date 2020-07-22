Сообщение о том, что подписные листы готовы и поданы в избирательную комиссию появилось на странице Дарьи Украинцевой в соцсети «ВКонтакте» вечером 21 июля.

«Российская экологическая партия «Зелёные» ПЕРВАЯ из заявленных на выборы в Законодательное Собрание Новосибирской области подала в избирком листы с подписями избирателей в свою поддержку!⠀

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Мы с девочками посовещались и доверили руководителю регионального отделения партии «Зелёные» Игорю Украинцеву отнести подписные листы, потому что во-первых Игорь не подведёт (свои же подписи сдал без замечаний), а во-вторых листы тяжёлые.

Ведь мы общими усилиями собрали 12000 подписей», — пишет Дарья Украинцева.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области будет распределено больше пяти тысяч мандатов всех уровней. Облизбирком региона принял документы на выдвижение списков кандидатов по единому областному избирательному округу от десяти избирательных объединений.

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