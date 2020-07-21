Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания 21 июля обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра.

Андрей Травников представил собравшимся Новосибирский научный центр (ННЦ) – крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России. Драйвером мультидисциплинарного научно-технологического развития ННЦ с 2018 года является комплексная программа «Академгородок 2.0», которая реализуется при участии правительства Новосибирской области.

«Мы предложили президенту России Владимиру Путину проект перезапуска того успешного опыта, который был реализован в советское время и неоднократно тиражирован, в том числе, в других странах – опыта развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций. Во главу угла комплексной программы «Академгородок 2.0» поставлена научная, внедренческая составляющая, определены проекты научно-технологического развития и развития научной инфраструктуры», – сказал Андрей Травников.

Он также отметил, что в регионе уже приступили к разработке отдельных проектов планировки территории ННЦ. «В этой работе мы используем возможности не только нацпроекта «Наука», но и всех остальных национальных проектов. По каждому будущему сегменту программы «Академгородок 2.0» определён круг партнёров-инвесторов или круг пользователей – заинтересованных индустриальных партнёров», – доложил Андрей Травников.

К министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову губернатор обратился с просьбой о содействии в активизации деятельности межведомственной рабочей группы при минобрнауки России по развитию ННЦ, проведении экономической и научной экспертизы проектов развития и содействии в развитии инфраструктуры центра.

Интеграционным ядром реализации программы «Академгородок 2.0» определён Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Ректор вуза Михаил Федорук отметил, что сегодня для развития НГУ и усиления его роли необходимо поддержать создание новых исследовательских центров и лабораторий в системе университета, а также сделать развитие НГУ одним из приоритетов развития ННЦ. Кампус университета при этом должен стать одним из основных центров в новом облике Новосибирского Академгородка.

Валерий Фальков подчеркнул, что при реализации программы развития Новосибирского научного центра стратегически правильно сделана ставка на университет. «Проект «Академгородок 2.0» – это проект не города Новосибирска и даже не Новосибирской области. Необходимо мыслить категориями макрорегионов, и необходимо, чтобы «Академгородок 2.0» усиливал не только Новосибирскую область, но и регионы вокруг, чтобы была усилена кооперация с ними», – сказал министр.

Говоря о приоритетных проектах развития Академгородка, Валерий Фальков отметил: «Ядерная физика и биология – одни из приоритетных областей науки. Ядерная физика – это то, что в ХХ веке помогло нашей стране стать великой. А современная биология – молекулярная, генетическая, синтетическая, или биомедицина – это то, что во много определяет образ науки XXI века. Сочетание этих сегментов значительно усиливает Академгородок».

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