В Новосибирске выдана первая онлайн-ипотека

Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка в Новосибирске провел первую цифровую ипотечную сделку. Клиент приобрел квартиру в строящемся доме у застройщика ГК «Дом-Строй», получив ипотечный кредит без посещения офиса Альфа-Банка.

«Альфа-Банк стал первым банком в регионе, который оформил ипотечный кредит дистанционно, — прокомментировал региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер. — Я уверен, что объем цифровых сделок будет только расти, за ними будущее, а мы в свою очередь и дальше будем упрощать получение ипотечных кредитов».

Клиент подал заявку на сайте компании, загрузил необходимые документы в электронном виде, и далее получил электронную подпись. Затем клиент онлайн подписал кредитный договор. договор долевого участия и стал обладателем новой квартиры, не выходя из дома. Что касается выбора жилья, по словам Андрея Фишера, онлайн-ипотека не имеет никаких ограничений по сравнению с традиционной и к данному сервису может подключиться любой застойщик.

Клиенты Альфа-Банка могут получить ипотечный кредит до 12 млн руб. под 5,99% на срок до 30 лет на сумму до 5 млн рублей во всех сибирских регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

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