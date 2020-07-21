На состоявшейся 21 июля совместной пресс-конференции министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова основной темой была реализация проекта ЦКП «СКИФ».

«Я думаю, что к настоящему времени мы набрали хороший темп реализации проекта, — подчеркнул Валерий Фальков. — И не только у меня, но и у коллег из научных институтов, нет сомнений в том, что этот проект может быть и должен быть реализован в установленные сроки. Есть рабочие вопросы, их всегда достаточно много, но их мы обсуждали вчера — от модернизации опытного производства Института ядерной физики (ИЯФ) до производства оборудования длительного цикла изготовления. Не так давно в министерстве состоялось большое совещание. Если говорить в целом, то на этом этапе принципиальных сложностей нет. Есть рабочие вопросы, есть понимание в какие сроки и когда они будут решены, начиная от выбора генерального проектировщика и генерального подрядчика до сроков окончания проектирлования и много другое. Стройка большая, объект уникальный, поэтому каждый день что-то возникает. Одной из главных целей моего визита в Новосибирск было как раз на месте посмотреть всё, узнать мнение главы региона о том как всё развиваектся. Это мощный драйвер развития науки мирового класса, не просто в Новосибирске, а в целом во всей России. Сегодня это заглавная устновка класса мегасайенс, строительство которой стартовало и мы понимаем, что к 2024 году мы должны выйти уже на окончание работ. Могу вас заверить, что мы хорошо и динамично движемся», — сказал министр.

В свою очередь глава Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил СО РАН за конструктивное взаимодействие. «СКИФ — это огромный центр коллективного пользования. Мало построить такой объект. Нужно уже сейчас определить научные задачи, а также, как они будут реализовываться. СО РАН сегодня уже почти полностью провел эту работу. Кроме того, без инициативы главы сибирского отделения Валентина Пармона, который привлек для начала строительства внебюджетное финансирование, мы не смогли бы 2 года назад приступить к реконструкции лицея №130. Без конструктивной позиции СО РАН по земельным участкам мы не смогли бы приступить к строительству гимназии №3. Сегодня мы проводим большую работу по приведению в порядок комплекса ЖКХ. В этом аспекте тоже важна интегрирующая роль СО РАН. Достаточно вспомнить ситуацию с подстанцией «Академическая«, когда не могли решить вопрос из-за имущественных разногласий. Сегодня этот вопрос разрешен. Я бы хотел высказать благодарность членам президиума СО РАН в том числе за участие в хозяйственной повестке наряду с представителя администрации области и города».

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