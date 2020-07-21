Для детей, родившихся после 15 июля 2020 года, СНИЛС присваивается автоматически по данным ЗАГСа, после этого он направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Тем родителям, которые зарегистрированы на Госуслугах, теперь не нужно обращаться за СНИЛСом специально. Номер присваивается через несколько дней после оформления свидетельства о рождении и, сразу после присвоения СНИЛС, его можно использовать для оформления документов и получения государственных услуг, например, для оформления выплат на ребенка или для оформления сертификата на материнский капитал.

«Немаловажным этапом развития Госуслуг является оказание их в проактивном режиме, когда услуги предоставляются автоматически, без заявления от гражданина. Уже сейчас ряд федеральных и региональных услуг предоставляются в таком формате– отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. — Так, с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Автоматически были начислены в июле единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет тем семьям, кто получил такую выплату в июне. Ряд региональных социальных пособий также уже выплачивается в беззаявительном порядке. Теперь не нужно заказывать СНИЛС. Работа по повышению качества предоставления услуг, введению проактивного принципа оказания услуг, является приоритетной».

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