Общий бюджет, который мэрия Новосибирска выделила на предоставление субсидий — 11,2 млн рублей. На эти деньги могут претендовать предприятия, работающие в сфере инновационной и инвестиционной деятельности, сообщает пресс-центр мэрии.
В конкурсах на получение субсидий могут участвовать юридические лица (кроме государственных или муниципальных учреждений), которые зарегистрированы на территории Новосибирска и осуществляют инвестиционную или инновационную деятельность по одному или нескольким видам деятельности раздела «Обрабатывающие производства» или подраздела «Научные исследования и разработки» ОКВЭД 2 ОК 029-2014, соответствующие требованиям и условиям порядков.
Финансовое возмещение затрат предусмотрено по следующим направлениям:
— затраты на научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и/или технологическую работу, разработку проектно-сметной документации в научно-исследовательской и производственной сфере в соответствии с учетной политикой субъекта инвестиционной деятельности, относящихся к капитальным вложениям, за исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных сотрудников субъекта инвестиционной деятельности;
— затраты на получение разрешительных документов (сертификаты, свидетельства, патенты);
— затраты на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство (проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование);
— затраты на приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе ЭВМ);
— затраты на приобретение готового и разработку специального ПО;
— затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам;
— затраты на уплату лизинговых платежей;
— затраты, связанные с приобретением производственных помещений и/или земельных участков, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом производственных помещений для создания нового производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, изменения технологии производства.
Заявки принимаются до 17 августа 2020 года.