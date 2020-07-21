На утро 21 июля по данным оперштаба в регионе выявили 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 491 ребенок. 102 инфицированных было обнаружено за последние сутки. 6299 пациентов выздоровели, в том числе 96 за сутки.

Скончались еще четверо пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе на 21 июля зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19. В отделениях реанимации находится 81 человек, на ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1995 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус.

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