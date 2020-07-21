В Омске выставлен на продажу стекольный завод за 2 млрд рублей

Арбитражный управляющий банкротящегося «Омского стекольного завода» объявил о начале подготовки к торгам. Имущественный комплекс предприятия будет выставлен единым лотом по стартовой цене 1 млрд 972 млн рублей.

Объявление о предстоящих торгах опубликовано управляющим Станиславом Кекиным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Лот включает в себя земельный участок, площадью 63,3 тыс. кв. м в Кировском округе Омска, на улице Ивана Багнюка, несколько находящихся на этом участке производственных зданий, промышленное оборудование, а также железнодорожные пути. Также лот содержит ряд имущественных требований к юридическим лицам и права аренды земельных участков. Сроки проведения аукциона пока не назначены.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в феврале текущего года, признать завод несостоятельным требовал конкурсный кредитор – банк «Авангард». Производство ООО «Омский стекольный завод» было запущено в 2010 году на заемные средства банка. Как сообщали тогда, в пресс-службе «Авангарда», производство включало две очереди. Сумма инвестиций банка в первую очередь составила более 3,5 млрд рублей. Размер инвестиций во вторую очередь оценивался в сумму около 1,5 млрд рублей.

ООО «Омский стекольный завод» входит в московскую группу компаний «Русь-Стекло». Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей, единственным учредителем в Rusprofile значится зарегистрированная в Белизе Elroy Consulting Group LTD. Выручка компании за 2018 год составила 1,3 млрд рублей.

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