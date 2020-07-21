Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг активности руководителей регионов России в «Инстаграме» за период с 13 по 19 июля 2020 года. В самый верх списка вновь вошли руководители сразу двух сибирских регионов.

Председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов вернул себе первую строчку строчку в рейтинге, опубликовав в своём «Инстаграме» 16 постов, 109 материалов в stories и один прямой эфир. Второе место занял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев — он опубликовал на своей странице в INSTAGRAM 6 постов и 85 материалов в stories.

В рейтинге АПЭК с 13 по 19 июля также отметились: временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (4 место), впервые попавший в ТОП-10 глава Республики Алтай Олег Хорохордин (10 место рейтинга), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (36 место), губернатор Красноярского края Александр Усс (37-я строчка рейтинга АПЭК) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко (44 место).

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