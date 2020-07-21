Первые три района Новосибирской области — Доволенский, Купинский и Барабинский — приступили к уборке урожая 2020 года. Уже скошены зерновые на площади 745 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году уборочная кампания в Новосибирской области стартовала на 10 дней раньше, чем в прошлом. В региональном минсельхозе сообщили, что первыми обмолот озимой пшеницы начали в СПК «Колхоз Береговой» из Барабинского района.

Уборка озимой ржи стартовала в Доволенском районе в фермерском хозяйстве Валерия Туркова, а крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) Владимира Петракова в Купинском районе приступили к уборке ярового овса.

В ходе посевной кампании 2020 года, завершившуюся 8 июня, яровой сев произведен на площади почти 1,9 млн га, из которых 1,4 млн га – зерновые и зернобобовые культуры. Озимые культуры под урожай этого года были размещены на площади более 50 тысяч гектар.

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