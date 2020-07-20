Опубликован список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года от КПРФ.
Облизбирком заверил список кандидатов от КПРФ на выборах в региональный парламент.
«Континент Сибирь» публикует список кандидатов от КПРФ в региональное Заксобрание.
Округ №3 Зарембо Сергей Станиславович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №4 Гутов Евгений Эдуардович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №5 Соболева Светлана Васильевна — директор ООО «Семейный доктор», врач-педиатр.
Округ №6 Антонов Геннадий Петрович — заместитель директора по производственной части ЗАО «Черемошинское».
Округ №7 Колмаков Игорь Павлович — пенсионер (командир отряда специального назначения ГУВД Новосибирской области, полковник милиции).
Округ №8 Кирильчик Николай Петрович — депутат Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области.
Округ №9 Ряснов Илья Александрович — депутат Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Округ №10 Казанцев Антон Рафаилович — сервис-инженер ООО «СибВоздух».
Округ №11 Слободчиков Вадим Владимирович — депутат Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.
Округ №12 Обрывко Александр Николаевич — заместитель директора Новосибирского отделения по реализации дополнительных услуг и техническим вопросам АО «Новосибирскэнергосбыт».
Округ №14 Новиков Роман Юрьевич — помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
Округ №15 Тихончик Юрий Евгеньевич — депутат Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области, техник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «СОЮЗ-ГОРНЫЙ».
Округ №16 Некрасов Андрей Васильевич — депутат Совета депутатов города Бердска, учитель преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №11 г.Бердск.
Округ №17 Пшеничная Наталья Анатольевна — помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
Округ №18 Константинов Сергей Викторович — президент Межрегиональной благотворительной организации «Слава героям Отечества».
Округ №19 Захорольных Руслан Николаевич — директор ООО «Новосибирская юридическая фирма».
Округ №20 Быков Виталий Евгеньевич — директор по безопасности ООО «Региональная строительная кампания».
Округ №21 Клестов Сергей Александрович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №22 Жирнов Андрей Геннадьевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №27 Сабалевская Елена Сергеевна — директор ООО «БЕЛАЯ АПТЕКА на Лазурной».
Округ №29 Белкин Владимир Маркович — мастер по ремонту оборудования ПАО «НМЗ им. Кузьмина».
Округ №30 Новоселов Яков Борисович — главный врач Ассоциации экспертов «Сибирский Федеральный Центр Оздоровительного питания».
Округ №31 Яковлев Роман Борисович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №32 Макаров Дмитрий Александрович — депутат Совета депутатов города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.
Округ №33 Смышляев Евгений Валерьевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
Округ №34 Романцов Максим Анатольевич — пенсионер.
Округ №35 Резвова Ирина Юрьевна — юрист ООО Агентство Недвижимости «Проект».
Округ №36 Олейников Анатолий Анатольевич — генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс».
Округ №38 Агеенко Вадим Алексеевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.