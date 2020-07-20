Обнародован список кандидатов в Заксобрание Новосибирской области от КПРФ

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Фото: ЗС НСО

Опубликован список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года от КПРФ.

Облизбирком заверил список кандидатов от КПРФ на выборах в региональный парламент.

«Континент Сибирь» публикует список кандидатов от КПРФ в региональное Заксобрание.

Округ №3 Зарембо Сергей Станиславович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №4 Гутов Евгений Эдуардович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №5 Соболева Светлана Васильевна — директор ООО «Семейный доктор», врач-педиатр.

Округ №6 Антонов Геннадий Петрович — заместитель директора по производственной части ЗАО «Черемошинское».

Округ №7 Колмаков Игорь Павлович — пенсионер (командир отряда специального назначения ГУВД Новосибирской области, полковник милиции).

Округ №8 Кирильчик Николай Петрович — депутат Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области.

Округ №9 Ряснов Илья Александрович — депутат Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Округ №10 Казанцев Антон Рафаилович — сервис-инженер ООО «СибВоздух».

Округ №11 Слободчиков Вадим Владимирович — депутат Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.

Округ №12 Обрывко Александр Николаевич — заместитель директора Новосибирского отделения по реализации дополнительных услуг и техническим вопросам АО «Новосибирскэнергосбыт».

Округ №14 Новиков Роман Юрьевич — помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

Округ №15 Тихончик Юрий Евгеньевич — депутат Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области, техник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «СОЮЗ-ГОРНЫЙ».

Округ №16 Некрасов Андрей Васильевич — депутат Совета депутатов города Бердска, учитель преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №11 г.Бердск.

Округ №17 Пшеничная Наталья Анатольевна — помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

Округ №18 Константинов Сергей Викторович — президент Межрегиональной благотворительной организации «Слава героям Отечества».

Округ №19 Захорольных Руслан Николаевич — директор ООО «Новосибирская юридическая фирма».

Округ №20 Быков Виталий Евгеньевич — директор по безопасности ООО «Региональная строительная кампания».

Округ №21 Клестов Сергей Александрович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №22 Жирнов Андрей Геннадьевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №27 Сабалевская Елена Сергеевна — директор ООО «БЕЛАЯ АПТЕКА на Лазурной».

Округ №29 Белкин Владимир Маркович — мастер по ремонту оборудования ПАО «НМЗ им. Кузьмина».

Округ №30 Новоселов Яков Борисович — главный врач Ассоциации экспертов «Сибирский Федеральный Центр Оздоровительного питания».

Округ №31 Яковлев Роман Борисович — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №32 Макаров Дмитрий Александрович — депутат Совета депутатов города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

Округ №33 Смышляев Евгений Валерьевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

Округ №34 Романцов Максим Анатольевич — пенсионер.

Округ №35 Резвова Ирина Юрьевна — юрист ООО Агентство Недвижимости «Проект».

Округ №36 Олейников Анатолий Анатольевич — генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Округ №38 Агеенко Вадим Алексеевич — действующий депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

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