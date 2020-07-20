Решение проблемы снижения младенческой смертности на 25% за 4 года стало возможным за счет внедрения уникальных высокотехнологичных разработок в сфере неонатологии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа неонатологической службы Новосибирской области была 20 июля представлена во время пресс-тура на примере ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова».

«Неонатологическая служба – одно из главных направлений в системе здравоохранения Новосибирской области, ведь здесь формируется основа будущего здоровья детей, – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. – Министерство здравоохранения проводит непрерывную работу по развитию этого вектора, и надо отметить, что за последние четыре года у нас уровень младенческой смертности уменьшился на 25%, что является очень существенным показателем. Дети, родившиеся с экстремально низкой массой тела, получают всю необходимую помощь, нет необходимости везти их на лечение в другой регион. Мы располагаем всеми необходимыми возможностями для этого».

На базе Детской городской клинической больницы №4 им. В.С. Гераськова недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь — лазерную коагуляцию сетчатки. Ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание, связанное с нарушением развития сосудистой системы сетчатки. На сегодняшний день это одна из главных причин, которая может привести к необратимой потере зрения у детей раннего возраста.

В 2017 году больница получила финансирование, на которое было приобретено оборудование для проведения лазерной коагуляции сетчатки. Так, например, ретинальная педиатрическая камера дает возможность выявить заболевания на 1-2 недели раньше, чем при визуальном осмотре. В больнице работает врач-офтальмолог Светлана Александрова, входящая в тройку лучших врачей-офтальмологов страны.

С этого года в области работают кабинеты катамнестического наблюдения за детьми, рожденными раньше срока и перенесшими критические состояния в периоде новорожденности – на базе ДГКБ №4 и областной больницы.

В кабинете сосредоточены все необходимые специалисты: нефролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и другие специалисты. Врач-педиатр формирует индивидуальный план наблюдения ребенка, при котором установлена связь со всеми поликлиническими учреждениями Новосибирской области.

Основными задачами кабинета работы катамнеза являются: динамическое наблюдение за глубоко недоношенными детьми; продолжение комплекса медико-реабилитационных мероприятий; разработка индивидуальных комплексных программ лечебно-коррекционных мероприятий по реабилитации, а также пропаганда и поддержка грудного вскармливания, как наиболее физиологичного и важного компонента в процессе выхаживания.

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