Банк ВТБ объявил об автоматической прологнации корпоративных карт, срок действия которых истекает в июле. Для карт, которые должны были быть перевыпущены в мае или июне, и срок действия которых ранее уже продлевался, использование также будет повторно пролонгировано.

«Учитывая, что автоматическое продление корпоративных карт при завершении срока действия в мае и первой половине июня было очень востребованным, для комфорта наших клиентов мы расширили эту возможность», – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова.

По ее словам, пролонгация не является обязательной для всех держателей карт – если клиент захочет перевыпустить карту в течение продленного периода, он сможет это сделать любым удобным ему способом. Либо, как вариант – картой можно продолжать пользоваться до конца августа.

Владельцы корпоративных карт с истекающим сроком действия смогут до 31 августа продолжать оплату необходимых бизнес-расходов через терминалы или онлайн, вносить выручку на расчетный счет через устройства самообслуживания, а также снимать денежные средства в банкоматах. Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается.

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