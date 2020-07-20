Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов рассказал на установочном совещании с победителями конкурса грантов о новом пилотном проекте, который стартует осенью этого года, и других возможностях государственной поддержки фермеров. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Новосибирская область стала одним из четырех субъектов РФ, в которых с этого года реализуется пилотный проект «Школа фермера», который был инициирован Россельхозбанком и поддержан Минсельхозом России. Наши фермеры смогут повысить свою квалификацию в различных отраслях животноводства и растениеводства. Двухмесячный курс обучения будет проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Предусмотрены теоретические занятия и практическая часть, с посещением передовых хозяйств, в том числе в соседних регионах», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства.

Владимир Пахомов подчеркнул, что все представители фермерских хозяйств смогут пройти это обучение совершенно бесплатно, но предпочтение при формировании первой группы слушателей отдадут победителям конкурса фермерских грантов 2020 года и, прежде всего, речь идет о тех, кто делает в фермерстве первые шаги – это получатели грантов «Агростартап» и грантов для начинающих фермеров.

В июне минсельхоз области провёл конкурс грантов для оказания поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам. Победителей определяла специальная комиссия. В 2020 году финансовую помощь по грантам «Агростартап» на общую сумму 39 млн рублей получат десять человек. Гранты на развитие семейной фермы присуждены пятерым участникам конкурса, общая сумма грантов – 82 млн рублей, а получателей грантов в форме субсидии на поддержку начинающего фермера – девять, общая сумма грантов – 46 млн рублей.

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