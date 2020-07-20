Олег Викторович был единственным выдвиженцем «Партии дела» в Совет депутатов Новосибирска. Он решил баллотироваться по другому округу и как независимый кандидат.

Заместитель новосибирского отделения «Партии дела», президент фонда по сохранению «Дома с часами», бывший участник мэрской кампании (набрал 0,43 %), заявлявший что выдвигается как единый кандидат от оппозиции, Олег Викторович снялся с выборов в городской Совет депутатов. От «Партии дела» он планировал идти на округе № 8, где переизбирается действующий депутат-коммунист Иван Конобеев.

Викторович снова пытается зарегистрироваться и собирает подписи как самовыдвиженец на округе № 50, где ведет кампанию по переизбранию единоросс Сергей Бондаренко.

Как рассказал Олег Викторович корреспонденту «Континента Сибирь», сам он живет в «доме с часами», то есть на 49 округе, но предпочитает баллотироваться на соседней территории, чтобы конкурировать с Сергеем Бондаренко.

«Были причины для смены округа, не люблю, когда меня используют. Партия не хотела «перекидывать» меня на другую территорию», – объяснил причины непартийного выдвижения Олег Викторович.

Олег Викторович был единственным выдвиженцем «Партии дела» в Совет депутатов Новосибирска.

Он добавил, что остается в партии. Около двух недель назад региональное отделение «Партии дела» сменило руководителя. Напомним, что в начале этого года организацию возглавил экс-депутат горсовета, директор компании «Айтиэнерго» Андрей Андрейченко. Сейчас во главе – предприниматель Семен Остроменский.

На округе № 8, кроме коммуниста Ивана Конобеева баллотируется член ЛДПР Василий Стрекалов и его однофамилец-самовыдвиженец Иван Стрекалов. От «Единой России» – генеральный директор ООО «Эй Пи Лоджистик» Александр Пономарев, от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020 выдвигается журналист Мария Лондон, от «Новых людей» – директор бара 113 (ООО «Приятель») и до сих пор не запущенного бармолла «BlaBlaBar Новосибирск» Андрей Васин, а также самовыдвиженцы директор «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик, безработные Иван Буцан и Андрей Свиридов.

Помимо Викторовича и Бондаренко, на округе № 50 баллотируются самовыдвиженцы Александра Попова (оппозиционная коалиция), безработный Алексей Никитин. «За Правду» выставляет заместителя директора ООО «Стройторг» Андрея Хромова, «Новые люди» – генерального директора ООО «Академия преображения» Ивана Кондратьева, ЛДПР –менеджера ООО «Содействие» Вячеслава Толмачева.

Выборы в Новосибирский Совет депутатов пройдут в единый день голосования 13 сентября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.