На состоявшейся 20 июля онлайн-пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о передаче муниципальным структурам пляжа, леса и других объектов недвижимости СО РАН.

«Речь идет о пляже, который находится в управлении Сибирского отделения (СО РАН) и располагается прямо на выходе с Морского проспекта через пешеходный через Бердское шоссе. Сегодня Сибирское отделение уже не имеет возможности заниматься этим пляжем, и на недавно проведенном губернатором совещании председатель СО РАН Валентин Пармон спросил меня, готов ли город принять этот пляж, на что я ответил утвердительно. Хочу сказать также, что я готов встретиться с общественностью, с ребятами, которые на общественных началах занимаются уборкой и приведением в порядок этой территории. Я надеюсь, что в ближайшее время такая встреча произойдет, мы поговорим, обсудим, скорректируем наши планы взаимодействия. Надеюсь, что при сложении усилий мы приведем в порядок этот пляж — любимое место разных поколений новосибирцев. Мы постараемся вернуть привлекательность этого пляжа».

Мэр также сообщил о готовности города принять часть лесных участков, в настоящее время находящиеся в управлении СО РАН.

«Мы согласились принять большую территорию (лес), которая находилась в управлении СО РАН. Это лесничество площадью 450 Га в Советском и Первомайском районах. Сегодня мы очень внимательно изучаем все документы, это очень большая, скрупулезная работа, здесь тоже нельзя ошибаться», — отметил Локоть.

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