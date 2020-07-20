20 июля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон, директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачев посетили экспериментальное производство (ЭП) института ядерной физики (ИЯФ СО РАН).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников констатировал, что в ИЯФ СО РАН разрабатывается оборудование, предназначенное для проведения экспериментов российскими и зарубежными учеными: «Здесь разрабатывается сложное научное оборудование, которое в существенной степени сами же сотрудники Института ядерной физики потом и будут эксплуатировать, участвуя в собственных экспериментах на двух работающих коллайдерах, а также в совместных экспериментах с международными научными организациями».

Андрей Травников также подчеркнул, что у института есть опыт сотрудничества с ведущими мировыми ускорительными центрами. «Не может быть сомнений, что ускорительное оборудование для проекта ЦКП «СКИФ» будет разработано и изготовлено на станках этого производства качественно и в сроки, в этом мы сегодня убедились», — добавил губернатор.

Директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачев провёл для гостей экскурсию по экспериментальному производству (ЭП) ИЯФ СО РАН. По данным пресс-службы института, участники ознакомились с возможностями ЭП в создании ускорительного оборудования. В частности, были показаны залы, в которых производятся механические измерения, сборка магнитных элементов и много другое. На встрече обсуждалось текущее состояние работ по реализации ЦКП «СКИФ» и технические возможности экспериментального производства ИЯФ СО РАН по созданию ускорительного оборудования для синхротрона.

«На производство оборудования для инжекционного комплекса СКИФ, – пояснил Павел Логачев, – нам необходимо два года, и столько же на производство ускорительного кольца, и у нас есть соответствующие технологические и кадровые возможности. Но необходимо также дополнительно обеспечить надежную работу производства. К сожалению, на сегодня наш станочный парк примерно на 90% старше 15 лет. Для производства оборудования для СКИФ нам потребуется увеличить производительность примерно вдвое, это значит, что вдвое увеличится износ оборудования. Поэтому в текущем году мы начали закупку необходимого оборудования за счет внебюджетных средств. Его общая примерная стоимость составит 200 миллионов рублей. Но чтобы обеспечить изготовление ускорительного оборудования для ЦКП «СКИФ» в 2021 году, этого будет недостаточно, и эту организационно-логистическую и частично финансовую задачу нам нужно решать сообща».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сказал, что необходимо ставить вопрос шире: «Сейчас вы работаете в рамках контракта по производству элементов установки класса мегасайенс FAIR для наших партнеров в Германии. Следующий этап – производство оборудования для ЦКП «СКИФ». Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН, и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века, потому что постановка вопроса о модернизации назрела. Я бы попросил рассмотреть модернизации не только опытного производства ИЯФ СО РАН, а в целом опытных производств, имея в виду, что впереди нас ждет реализация Федеральной научно-технической программы до 2027 года» — сказал он.

В настоящий момент закончена научная проработка ускорительного комплекса источника синхротронного излучения (СИ) ЦКП «СКИФ». Он предназначен для генерации пучков СИ со сверхвысокой яркостью в широком диапазоне длин волн.

Также Валерий Фальков и Андрей Травников провели встречу с представителями математического научного центра мирового уровня. НЦМУ ставит перед собой амбициозную цель – интеграцию российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей. Для этого в рамках центра будет реализована в Академгородке, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион, принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т. д.

В ходе посещения Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) министр и губернатор ознакомились с работой Центра генетических ресурсов лабораторных животных (SPF-виварий). И приняли участие в совещании по развитию центра геномных исследований мирового уровня.

Рабочая поездка главы министерства в Новосибирскую область продолжится и 21 июля. Валерий Фальков проведёт совещание с ректорами вузов региона. В ходу совещания планируется обсудить вопросы трудоустройства выпускников университетов Новосибирской области, а также участие вузов в программе стратегического академического лидерства.

Основная задача экспериментального производства (ЭП) ИЯФ СО РАН – производство научно-технического оборудования для Института ядерной физики и для других научных центров, находящихся как в России, так и за границей. ЭП объединяет около сотни технологических отделений, специализированных цехов и участков, размещенных на трех производственных площадках, общей площадью около 60 000 кв.м. В штате ЭП работает около 700 человек: 540 рабочих и 160 ИТР.

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