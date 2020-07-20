За последние сутки подтверждено 6406 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны, из них 26% новых случаев протекают без клинических проявлений. В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 57518 случаев COVID-19, что составляет 8% от общего числа по РФ. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

Красноярский край и Иркутская область – по 19 %

Новосибирская область – 1 4 %

Алтайский край – 1 2 %

Республика Тыва – 10%

В Сибирском федеральном округе самый большой прирост заболеваемости в период с 11 по 17 июля был отмечен в Алтайском крае, где людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за прошедшую неделю стало на 30% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в регионах СФО увеличилось на 14% — на 7051 человека. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва, где количество инфицированных за неделю увеличилось на 5%.

Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 139 человек, 44 из них в Красноярском крае, 28 человек в Иркутской области и 27- в Новосибирской.

Напомним, на утро 20 июля в НСО выявлено за последние сутки 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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