По данным оперштаба на утро 20 июля в регионе выявлено за последние сутки 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего 8186). С выздоровлением выписаны 6203 пациента, в том числе 55 за сутки.

Скончались еще трое пациентов: мужчина 70 лет и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в НСо зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19. В отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ – 17 пациентов.

Госпитализировано 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 949 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов Новосибирской области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в регионе проведено 275 323 теста на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.