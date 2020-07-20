Потенциал Иркутской области представлен в НОЦ «Байкал»16 академическими учреждениями, более чем 20 прикладными научно-исследовательскими проектными институтами, сообщается на сайте центра.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем «Инстаграме» о встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
«Обсудили вопросы развития этой сферы в Иркутской области, в том числе говорили о создании научно-образовательного центра «Байкал».
Концепцию центра мы разработали совместно со специалистами из Бурятии. Межрегиональный центр должен стать местом объединения науки, образования и бизнеса. Для создания у нас есть и кадры, и ресурсы, планируется, что НОЦ «Байкал» станет частью нацпроекта «Наука».
Врио губернатора Иркутской области также сообщил, что на встрече обсуждалось создание в Приангарье опорных институтов, что поможет обеспечить регион высококвалифицированными специалистами.