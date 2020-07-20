Имени Ростислава Антонова уже нет на сайте коалиции «Новосибирск-2020», которая заявляет, что выставляет своих кандидатов в Совет депутатов на округах, где сотрудничают «Единая Россия» и КПРФ.

В воскресенье, 19 июля, коалиция и Ростислав Антонов сделали совместное заявление. В нем говорится о том, что Антонов выходит из объединения, но остается его партнёром. То есть, несистемный альянс не выставит другого кандидата на округе № 6 в Новосибирске, где тот выдвигается.

Причины выхода из коалиции – идеологические противоречия. В частности, Ростислав Антонов выступал за поправки в Конституции РФ, большинство участников коалиции — против. «В течение всего времени существования нашей Коалиции и Ростиславу, и другим её участникам неоднократно приходилось объяснять своим сторонникам, как мы планируем преодолевать наши противоречия по федеральной повестке. Обсуждались эти вопросы как внутри коалиции, так и среди широкого круга сторонников», – следует из заявления.

Руководитель правозащитной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов был одним из лиц коалиции. Он, экс-лидер новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина и координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко вместе представляли объединение на первой пресс-конференции.

Федеральное «Яблоко» потребовало членов регионального отделения отозвать свои подписи под меморандумом коалиции, в которой участвует человек с националистическим бэкграундом, то есть Ростислав Антонов. Он был председателем правления ликвидированной общественной организации «Русский прорыв», главой совета регионов Национально-демократической партии. Руководство «Яблока» исключило из партии тех, кто отказался подчиниться требованию об отзыве подписей под соглашением , в том числе и лишилась членства в «Яблоке» руководитель новосибирского отделения Светлана Каверзина.

Ростислав Антонов несколько раз неудачно участвовал в выборах в Новосибирской области, сейчас выдвигается на округе действующего депутата-коммуниста Сергея Сухорукова.

Коалиция «Новосибирск-2020» объединяет кандидатов с различными взглядами, которые идут в Совет депутатов под лозунгом противодействия сложившемуся в Новосибирске союзу КПРФ и «Единой России».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.