Защита Олега Ярового обжаловала его задержание

В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения бизнесмену, бывшему главе совета директоров компании «Винап» Олегу Яровому.

Как сообщили в пресс-службе суда, на минувшей неделе Олегу Яровому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, до 8 сентября текущего года. Защита бизнесмена обжаловала это решение. Само задержание представители защиты пока не комментируют.

Напомним, как ранее сообщал «Континент Сибирь», по предварительным данным Олегу Яровому вменяют нарушение части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Делом занимается управление ФСБ по Новосибирской области. В основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, Яровой обещал Верясову за мзду решить некоторые вопросы с правоохранительными органами.

Напомним, что Олег Яровой в 2002 году возглавлял совет директоров ОАО «Винап». В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

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