Новосибирский трубный завод «Стиллайн» признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», мажоритарном акционере ПАО «Тяжстанкогидропресс». Банкротства центра требовали «БКС Банк» и «Сбербанк».

Решение опубликовано на сайте арбитражного суда. Временным управляющим «Стиллайна» назначен Евгений Жуйков, при этом представители «БКС Банка» возражали против его кандидатуры, предположив аффилированность управляющего со «Сбербанком». Суд возражения отклонил. Отчет управляющего назначен на 7 декабря текущего года.

Напомним, осенью прошлого года «БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн». С Николая Степакина банк требовал около 887 млн рублей, такая же сумма была предъявлена «Стиллайну». В дело о банкротстве также вступило ПАО «Сбербанк России». Рассмотрение банкротного иска было отложено из-за коронавирусных ограничений.

Летом 2018 года «Стиллайн» получил от «БКС-Банка» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. ПАО «Тяжстанкогидропресс» выступало поручителем по этому кредиту. Сам Николай Степакин также возглавлял «Тяжстанкогидропресс». После предъявления банкротного иска Совет директоров «Тяжстанкогидропресса» принял решение о снятии со Степакина полномочий генерального директора предприятия.

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