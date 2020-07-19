По информации источников «Континента Сибирь» в Новосибирске задержан бывший председатель cовета директоров компании «Винап» и экс-партнер основателя «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана Олег Яровой. По предварительным данным ему вменяют нарушение части 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере»).

Как сообщили «Континенту Сибирь» знакомые с делом источники, решение об избрании меры пресечения Олегу Яровому, аресте на два месяца, вынес один из районных судов Новосибирска. Бизнесмену вменяют нарушение части 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере»). Делом занимается управление ФСБ по Новосибирской области. В основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, Яровой обещал Верясову за мзду решить некоторые вопросы с правоохранительными органами. Официальной информации о решении на сайтах новосибирских судов пока нет, сам Юрий Верясов также недоступен для комментариев.

Напомним, что Олег Яровой в 2002 году возглавлял совет директоров ОАО «Винап». С 2011 года являлся членом совета директоров завода «Экран», входящего в состав «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

На протяжении долгого времени в деловой среде Новосибирска Олег Яровой считался человеком с хорошими связями в силовых структурах. В частности, источники «Континента Сибирь» говорили о дружеских отношениях Ярового и генерал-лейтенанта полиции Юрия Прощалыкина, в прошлом начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью и начальника ГУ МВД по СФО.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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